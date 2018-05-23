中国自主三代核电技术“华龙一号”吊装穹顶

采用中国自主三代核电技术“华龙一号”的广西防城港核电3号机组，同时也是“华龙一号”在英国的参考电站将在今天清晨开始核岛封顶，也就是穹顶吊装工作，这也意味着这座肩负着中国核电技术迈向发达国家重任的核电机组，即将转入设备安装阶段。

据央视新闻客户端报道，在广西防城港核电站华龙一号机组的施工现场，即将进行吊装的华龙一号机组的穹顶体积巨大，直径达45米，起吊重量超过了260吨，它将吊装到在高度约45米的核岛厂房的顶部，这也标志着华龙一号英国示范项目将进入到新的阶段。

将要进行起吊的华龙一号穹顶，是未来华龙一号核电机组核岛结构的顶部，整个钢制穹顶是由70块钢板组成的双曲面半球体，高度约13.6米，而它的厚度只有6毫米，这对于钢板曲面的加工工艺及焊接工艺都具有极高的要求。同时吊装工作将由一台2000吨级的履带式起重机完成，吊臂高度约百米高，要求实现穹顶和核岛内钢制安全壳的完美对接，难度极高。

据了解，华龙一号核电技术是由中国自主研发，具有完全自主知识产权的第三代核电技术，也是当今世界核电领域在建设中的最为先进的核电技术之一。防城港核电3号机组作华龙一号未来在英国建设的参考电站，于2015年12月开工，计划2020年建成投产。穹顶吊装意味着华龙一号机组将从土建阶段转入设备安装阶段，也是核电建设中最为重要的节点之一。



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