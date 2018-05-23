国民党台南市党部被查封党部表示无奈

台湾党产会追讨国民党党产全面出击，而国民党党工因为领不到退休金等也向法院申请查封党产，台南市国民党两处党部下午将被查封。

据台湾联合报报道，国民党籍市议员蔡育辉、洪玉凤、蔡淑惠及李中岑等人，上午前往中正路国民党市党部，为党工送上鲜花与水果，表达慰问，下午还将率众到党部抗议。

党部内冷气故障但因为没有钱无法修理，燠热难挡，而台南市党部主委谢龙介自己写诗，请党工贴在门口，“ 煮豆燃豆萁，豆来豆萁泣，相煎非本意，狗囝顾先生”，暗讽前党产会主委顾立雄，此外对于下午的查封，则以大红纸写上“ 以礼相待”，表达党部的无奈。

党部表示，从一年多前党产会冻结党产后，不仅退休人员领不到退休金，目前党部将近20名党工的薪水及业务费等， 也是由主委自行筹措，相当艰困。

议员们表示，党工也是劳工，党部应依劳基法第28条优先发放积欠党工的工资、退休金、资遣费、缴交劳健保投保保费等；但党产会冻结国民党所有财产不允许国民党处份党产，党工何其无辜，法律规定应得的保障，却让民进党政府党产会违法摧毁。

每一位党工均有一个家庭，要养父母照顾妻儿，没经济情况下，根本无法生活。今声请假扣押查封各地党部大楼，想要拿到退休金、积欠工资、资遣费等尚需经法院冗长程序，目前年纪大找不到工作没有收入，叫他们如何生存下去。请民进党政府党产会停止违法冻结国民党党产的行为，让 300多位党工也是劳工，拿到资遣费、工资和退休金，让他们有一条活路可走。



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