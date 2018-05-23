中国抽检网售儿童用品抽检不合格率28.9%

据中国国家市场监督管理总局网站消息，2018年第一季度，原工商总局消保局部署北京、上海、广东、浙江等四省(市)开展的网络交易儿童用品质量专项抽检。国家市场监督管理总局近日公布抽检结果：抽检行动共购买样品462组，其中发现无厂名、厂址商品61组，检测出质量不合格商品116组，总体不合格商品检出率为28.9%。

据中新网报道，本次专项抽检共选取13家电商平台，分别为京东、亚马逊、当当、蜜芽网、国美在线、1号店、爱婴室、母婴之家、天猫商城、淘宝网、贝贝网、蘑菇街、唯品会；共抽检七个类别儿童用品，分别为儿童鞋、儿童玩具、儿童服装、婴儿纸尿裤、轮滑鞋、玩具滑板车、婴幼儿背带(袋)。

本次专项抽检对所抽取样品进行关键性指标检测，所选取的指标主要涉及人体健康和人身财产安全。抽检行动共购买样品462组，其中发现无厂名、厂址商品61组，检测出质量不合格商品116组，总体不合格商品检出率为28.9%。其中，儿童玩具不合格指标主要涉及标识和说明、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜等项目。轮滑鞋、玩具滑板车、婴幼儿背带(袋)不合格指标主要涉及邻苯增塑剂、pH值、材质、标识、警告和使用信息等项目。儿童服装不合格指标主要涉及纤维含量、色牢度、PH值、甲醛含量等项目。

市场监管总局有关方面主要负责人表示，下一步市场监管总局有关司局将进一步创新监管方式方法，完善监管执法链条，推进商品质量线上线下一体化监管，提升监管执法效能，严厉打击流通领域销售不合格商品违法行为，努力为广大消费者营造安全放心的消费环境。

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