云南四名城管同骑一辆执法摩托被开除 五个领导受处分

据春城晚报报道，昨天（22日），一张照片在朋友圈被转发。照片中，三名穿着制服的男子，和一名穿着便装的女子一同骑在一辆貌似警用摩托车上，在大街上飞驰。看起来一边骑，还一边愉快地说笑着，这与他们身穿的制服和驾驶的交通工具极为不符。

这一场景太过张扬，被网友抓拍。

后经了解，这张4人飙车照，发生在云南省昭通市，涉事4人均为昭通市昭阳区综合执法局太平大队执法队员。

不过，当事城管队员称：5月21日下午下班时间，从执勤点赶往城管局食堂就餐，两地间相距数公里路程，因城管队车辆有限，走路又不太现实，最终只能选择挤乘一辆摩托车前往。

但有网友对这种“狡辩”性脱词不买账：如果公职人员都不能遵守交通规则，维护自身形象，还如何以身作则？

昨天，昭阳区城市管理综合执法局回应此事：

2018年5月21日18时许，太平执法大队三中队队员施某，驾驶执法摩托车在昭通大道上违法运载二中队队员单某(女)、张某、刘某3人。施某等人的行为违反道路交通法规，造成不良社会影响，损害城市管理工作人员形象。

经我局研究决定，对施某、单某(女)、张某、刘某给予开除处理；对负有领导责任的太平三中队副中队长单某(男)撤销副中队长职务；对二中队中队长王某、三中队中队长赵某给予停职处理；对太平大队副大队长刘某给子通报批评；责成太平大队长陈某作出书面检查；对驾驶员施某、单某、张某、刘某等人的交通违法行为，交由交警部门处理。

我局将以此为戒，进一步加强执法队员的管理和相关法律法规培训，改进工作作风,提升管理水平，努力锻造一支人民群众满意的执法队伍。

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