马化腾：微信正在研究全语音界面产品

5月23日-24日，以“焕启”为主题的2018腾讯“云+未来”峰会在广州召开，在峰会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾发表了主题演讲。

据21财经搜索报道，马化腾表示，腾讯将围绕人、物、服务建设“人联网”、“物联网”、“智联网”三张网。其中“智联网”为首次提出，腾讯将与合作伙伴构建“智联网”，帮助各行各业建立自己的超级大脑，让AI像智能操作系统般无处不在。

具体来看，人联网是指腾讯将基于全平台的用户连接建设一张网，包括企业用户和政府、机构等。腾讯需要从C端拓展到G端和B端用户群。

物联网则是要做好物理世界和数字世界的连接。马化腾指出，二维码就是连接数字世界和现实世界最方便的通道。腾讯内部已经成立AI实验室等，并将在语音识别、图像识别等研发上投入更大精力。

而关于智联网，马化腾进一步解释说，未来腾讯在云、边、端将借助“超级大脑”形成灵活调配资源的智能智联网。超级大脑可以看作是让AI无处不在的智能操作系统，希望未来的云、AI等能力能够从冰块变成水自由流动调配，这就需要借助“超级大脑”，腾讯希望能够借助超级大脑为医疗、消防等行业提供有针对性的解决方案。

在峰会上，马化腾还透露到，微信团队正在研发全语音的微信界面。如果研发成功，未来将可以搭载到车联网系统中。

马化腾称，目前一些车企车联网中搭载的微信都是不正规的，没有得到微信的授权。腾讯不希望用户在开车时看屏幕看微信，那样会有安全隐患。



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