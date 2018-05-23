蔡英文：通过马国大选应思考台湾民主面临的挑战

马来西亚反对阵营赢得国会选举，首度出现政党轮替。民进党中常会昨天邀请出身马来西亚的台湾劳工阵线秘书长孙友联专案报告，身兼民进党主席的台湾总统蔡英文表示，这次马来西亚顺利完成首次政党轮替，再一次证明，民主的永续发展，需要不同世代间的共同合作，通过马来西亚大选，应思考目前台湾民主面临的挑战。

据台湾联合报报道，蔡英文说，这次马来西亚的大选结果，不仅对马来西亚的未来，更会对东南亚带来新的变化。台湾作为亚洲的一份子，现在也有许多来自东南亚的新住民、新二代。台湾除了应该深入了解这些国家的发展外，更应该思考如何更深化彼此的关系。政府推出的新南向政策，就是要全面跟东协、印度合作，共同为区域稳定、繁荣努力。

蔡英文表示，马来西亚政党轮替所仰赖的力量，正如报告中提到的，来自一九九八年“烈火莫熄运动”之后，持续传承的民主火种。这跟台湾的民主发展相似，民进党除了感谢前辈对台湾民主的贡献，也有责任继续为台湾的民主自由努力打拚。

蔡英文说，这次马来西亚顺利完成首次政党轮替，再一次证明，民主的永续发展，需要不同世代间的共同合作。通过马来西亚大选，我们也应该思考，目前台湾民主面临的挑战。最后，她要再一次恭喜马来西亚完成首次政党轮替民主成就。



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