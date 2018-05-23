陈时中函WHO署名“中华民国(台湾)卫生部长” 

世卫大会（WHA）正进行会议中，台湾未获邀参与，台湾洽请“友邦”向大会提案也未被纳入议程。台湾卫福部长陈时中于大会首日递交抗议信予世卫组织（WHO）。

据自由时报报道，陈时中23日上午受访时表示，21日晚间已向WHO秘书处递交抗议信，致函WHO干事长谭德塞。陈时中说，抗议信函内容先祝福希望WHO继续顺畅运作，接着表达对于台湾没办法进到WHA当观察员，“我们非常愤怒、不满”。这个情形延续去年，今年再次发生，“显然是政治力干预”，以信函表达台湾政府及人民的不满。署名则是“中华民国（台湾）卫生部长”。

今年抗议信函内容用字较去年强烈，去年台湾通过抗议信函说明台湾对世界医疗的贡献，并表达其不满与失望；今年则表达“愤怒”。台湾于2016年以“中华台北”名义获邀参与大会时，也曾递交抗议函，表达对于WHA在邀请函上提及“一中原则”的关切。

第71届WHA于21日到26日在瑞士日内瓦举行。台湾自1997年争取加入世卫组织（WHO），也曾通过“台湾健康实体”与“台湾卫生当局”等名称，争取参与WHA。但直到2009年，台湾才以“中华台北”观察员身分，获邀参与WHA。但台湾自去年开始连续第二年无法参与WHA。

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