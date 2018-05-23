港区前主教陈日君：中梵协议阻力传来自北京

（早报讯）今年初，有传闻指罗马教廷最早可能在3月与北京政府签署主教任命框架协议，但近期协议据传出现变数。天主教香港教区荣休主教陈日君今天（23日）在一网台节目上称，现在没有确实的消息何时签协议，他最近听闻阻力是来自北京，

据明报网报道，陈日君在网台节目《议会内外》说，“静了是好事”，有人认为签了协议等于承认梵蒂冈有权力；他则认为，如果将挑选主教的权力交予北京政府，是很大的退步。

他在回答刘慧卿的提问时指，若协议签成，即是教宗承认政府可以管教会的事，将自己的权力交予无神论的北京政府，如同投降。

他续指，中国大陆地下教会多年来十分艰苦，仍坚持在地下发展，是因为忠信和原则，认为教会只可以被教宗管。他质疑，北京政府会选择“听话”的主教，纵然签署协议后，教宗仍可否决政府拣选的主教，但教宗若经常都否决，压力会很大，故“有这样的协议不好”。

陈日君也分析，倘中国大陆政府可以任命主教，其他国家都会随之有此要求。在过去，凡是天主教国家，身为教徒的皇帝可以拣选主教；但自1960年代以来，教会就已清楚说明这个权力要归还教会，如果现在将任命主教的权力交予政府，是很大退步。

他称，教宗同意他的说法。他忆述，他曾就汕头、闽东两名合法主教被教廷要求让位予中央政府挑选的主教，与教宗沟通，教宗称不知情，又说“这样不可以”、“让我处理”。

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