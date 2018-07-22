台风“安比”今日登陆 中国多地出现大暴雨

台风“安比”预计今日早晨到上午将登陆或穿越舟山群岛；浙江、江苏等地采取预防措施，最大程度减轻灾害损失。

据新华社报道，记者21日下午从浙江省气象台了解到，预计今年第10号台风“安比”将以每小时30公里左右的速度向西北方向移动，于22日早晨到上午登陆或穿越舟山群岛。

受其影响，浙江多地开始降雨，21日傍晚到22日宁波、舟山、杭州北部、嘉兴、湖州等地区部分有大到暴雨，局部有大暴雨；浙北地区将有7至9级大风，浙北沿海海面风力逐渐增至10至12级。

受台风影响，21日夜间至23日白天，江苏省大部分地区将出现大到暴雨、局部大暴雨，陆地7-8级阵风、沿海海面9至10级阵风11至12级偏东大风。江苏省防指21日17时启动防台风三级应急响应，派出工作组赴苏州等地督促指导防台风措施落实情况。

上海出现明显的风雨天气，主要影响时段出现在21日半夜到22日，过程雨量可达大雨到暴雨（40至80毫米），个别站点大暴雨（100至150毫米），小时最大雨强可达40至60毫米，陆地最大风力8至10级，沿江沿海地区和长江口区9至11级。

受台风影响，预计22日至23日，淮河下游、沂沭泗河水系将有大到暴雨、局地大暴雨。

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