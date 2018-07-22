北京故宫六年来参观人数破一亿 　明年将试行分时段售票

据新京报讯报道，2012年1月至2018年6月，故宫累计接待观众达到1亿人次。明年起，故宫将试行分时段售票。

故宫博物院院长单霁翔日前表示，故宫博物院将进一步加强精细化管理，明年起试行分时段售票。据单霁翔介绍，分时段售票就是将一天分成数个时段，按时段发放一定数量的门票。观众可在预售系统中选择自己入院参观的时间，不论预约哪个时段，都可以一直参观到闭馆时间。

由此，观众能根据预售系统显示的情况选择合适时间入院，避免集中在上午“进宫”，而是转到下午客流较少的时段参观，从而保证参观品质。

此前故宫全面推广网络售票也起到了类似效果。原来由于需现场买票，观众不得不一早来到现场抢购门票，造成每日故宫刚开放时的高峰拥堵。实现全网络售票后，观众可以更自主地安排行程计划，故宫在接待观众数量持续增长的情况下，也能保持观众入院秩序平稳，尤其是下午时段观众增加较为明显。

2012年，故宫博物院年度接待观众人次首次突破1500万。2015年6月13日起，为平衡淡季和旺季、假日和平日客流的巨大差距，故宫实施每天8万人次的限流措施。随后，每天超过10万人次，甚至达到18万人次的观众参观极端高峰不复存在，实现了让观众有尊严地参观故宫博物院。

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