网曝C罗接受高晓松专访过程中双方出现矛盾

足坛巨星C罗于周四起展开2天的中国行，除担任校园联赛颁奖嘉宾及与青少年交流，又录制网上专访节目。不过有自称在现场担任“备用翻译”的网民披露，指C罗在录影节目期间对主持人的问题感到不悦，并要求提前结束录影。节目主持人高晓松其后在网上回应，指事件并非属实，更令有关传闻扑朔迷离。

据明报报道，C罗中国行其中一个活动是担任优酷网节目《晓说》的嘉宾，而节目主持人是内地音乐人高晓松。有自称担任“备用翻译”的网民称，在节目录制时听到C罗以葡语与助手沟通，更对主持人问“退役后有什么打算”大感不悦。网民又指在节目快完结时，主持人又再问C罗问题，令后者失去耐性，更忍不住以葡语“爆粗”。

高晓松其后在微博回应有关传闻，并指出C罗比原定时间迟到1小时10分钟，因此节目延迟举行。此外在录制节目前，已与对方协议问题，因此不会提问C罗不想回答的问题。至于C罗疑“爆粗”一事，高晓松指自己曾访问前美国总统克林顿和微软创办人比尔盖茨，每次访问皆气氛融洽，因此只能理解为C罗的问题。高晓松同时指责这名自称“备用翻译”的网民，批评对方没有职业道德，违反保密协议。

双方各执一词，令有关传闻更扑朔迷离，有网民支持高晓松；亦有人认为C罗这次中国行行程太密，若迟到属实亦可以谅解，认为高晓松不够善解人意。

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