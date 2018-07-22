上海互金整治办：继续开展P2P现场检查，严查恶意逃废债

据上观新闻报道，今日（22日），记者从上海市互联网金融风险专项整治领导小组办公室获悉，下一阶段，上海将按照国家互联网金融风险专项整治工作统一部署，结合本市实际，继续开展P2P网贷平台现场检查工作。

此外，上海市在依法从严打击非法集资、金融诈骗等互联网金融领域违法犯罪的同时，也将依法严厉查处恶意逃废债务等行为，切实维护广大投资者、依法经营P2P网贷平台等利益相关方的合法权益。

上海互金整治办还表示，上海继续支持互联网金融行业协会等自律组织不断探索、健全完善P2P网贷平台分类管理、信息披露、良性退出、投资者教育保护等工作机制，切实发挥行业自律作用，引导平台规范健康发展。有关P2P网贷平台等互联网金融从业机构也应坚持依法合规经营，严格按照有关法律法规、合同协议约定，切实保护投资者合法权益。

不久前，上海市互联网金融行业协会已经召开了网贷机构座谈会，要求从业人员坚守初心，坚持普惠金融，坚守法律底线和政策红线，按照整改验收标准严格要求自己。要勇于承担维护社会稳定和金融稳定的责任，不跑路、不失联，经营上遇到困难的，主动和监管部门及公安机关进行沟通，妥善有序退出。

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