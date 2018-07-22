港财政司长批美国开倒车　称港金融系统能承受贸易战冲击

中美贸易战升温，香港财政司长陈茂波今天于网志批评，这次国际贸易争端是“美国一力发动”、“大开倒车”，呼吁美国负责任地处理贸易纠纷，尽快返回双边洽谈，“这样才符合世界广大民众的根本利益”。

据明报报道，陈茂波又说，香港经济明年面对的直接和间接影响或会“来得更快、更广泛”，但有信心香港金融系统能够承受潜在冲击，外界毋须过分担忧。

网志题为＜严阵以待 防范风险＞，陈茂波指，事情的发展已拖累年初原本全面向好的环球经济气氛，使经济前景变得极不明朗。他估计，这次贸易磨擦还会持续一段时间，外围环境下行风险正显着增加，政府不会掉以轻心，会继续“密切跟踪事态发展”，做好应对预备。

陈茂波又说，中美贸易磨擦升温，为金融市场带来不明朗因素，股市将更趋波动，但有信心香港金融系统能够承受潜在冲击，“大家毋须过分担忧”，“在金融安全这个范畴，香港是有信心、有经验、有能力应对贸易战带来的挑战”。

陈茂波最后提到，这次美国在国际贸易上“大开倒车”，对世界经济前景带来十分不利影响，“我们和世界很多地区和国家都一样，期望美国负责任地处理贸易纠纷，尽快返回双边洽谈，并透过世贸机制解决矛盾，这样才符合世界广大民众的根本利益”。

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