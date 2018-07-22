国航又现起飞后返航事件，客服称客舱空调有异味

继日前的急降事件后，中国国航又出现一起起飞后返航事件。21日，一网友爆料称，国航由北京飞往哈尔滨的CA1639航班起飞后，机舱内冒烟，随后返航。

据北京日报报道，一位乘客家属提供的聊天记录显示，乘客称“当时机舱全是烟，有味道”，待飞机返航落地后，机组让乘客快速下机，“行李都不要拿”。

国航客服一名工作人员称，经查询，显示7月21日CA1639航班于20时30分起飞后，发现客舱空调有异味，机组为确保安全，决定返回北京，21时已安全落地，随后国航已安排另一架飞机将旅客送往目的地。

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