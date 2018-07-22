蔡英文：年改不可以大肆庆祝 因为有人做了牺牲

台湾总统蔡英文今天抵达台东展开两天一夜“发现台东魅力之旅”。对于昨天行政院长赖清德称年金改革完成后，蔡英文没有大肆庆祝，反而对军公教表达感谢与道歉是谦卑。蔡英文回应媒体时表示，年改完成确实不是可以大肆庆祝事情，毕竟过程中有人做了牺牲，而且是为了下一个世代台湾的财务健全，让年金可以永续，她也再次表达“抱歉”。

据联合新闻网报道，蔡英文表示，年改的整个过程中，“我们心里也相当复杂。”她强调，一方面顾及下个世代和台湾整体，希望年金永续，但对现在的很多退休军公教人员来讲，“他们的给付要被调整，我们觉得有些抱歉，这是一个社会改革工程，没有所谓赢家和输家问题，我们要做的就是对下一代负责。”

至于最近政府为了年金改革的假消息感到困扰，该如何预防？对此蔡英文说，政府对这种假新闻出现有点疲于奔命，尤其假新闻来源有一定的系统运作；她认为，最好方法就是提醒民众，确实有很多假新闻，有些消息不尽确实，“在看不同新闻时候，是不是心中有些保留？自己做些判断，再多听一下资讯来源。”

蔡英文也说，民众面对各式各样的新闻和消息时，希望会有一个比较强的判断能量，不要被假新闻和消息带走，民主社会讲究多元和言论自伦，更期待多元和自由流通的资讯是正确的。

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