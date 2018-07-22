山东已制定问题疫苗重新接种计划 目前尚未实施

据澎湃新闻报道，22日，记者采访获悉，自去年11月份查出问题疫苗后，山东省已经对未接种的疫苗启动召回，同时制定了对已经接种百白破问题疫苗的儿童进行重新接种的计划，但是目前尚未实施。

22日上午，山东省疾控部门一位负责人告诉澎湃新闻记者，有关部门正在准备相关材料，很快会进行通报。

同时，山东省食药监局相关处室主要负责人告诉记者，涉事百白破疫苗是由山东省疾控部门直接从疫苗生产企业购进的，并配发到卫计部门所属的各接种单位，不需要食药部门审核同意。相关疫苗的接种使用情况，每个接种单位都有记录：包括哪个孩子打的，什么时间打的，打了几针，有没有不良反应等等。这些孩子需不需要补种，什么时候补种，在哪里补种，都由卫计部门统筹安排。

山东省食药监局另一相关处室主要负责人表示，涉事疫苗由企业召回，山东省食药监局负责监督召回。据她了解，2017年已开始这一召回工作。但具体情况要咨询山东省疾控中心。涉事疫苗还剩多少，召回了多少，这些疫苗分发到了山东省哪些县市，各接种点的接种的人群的数量等，该局并不清楚。

据中国国家食品药品监管总局新闻发言人2017年11月3日介绍，长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01的百白破疫苗效价指标不符合标准规定，该批次疫苗共计252600支，全部销往山东省疾病预防控制中心。国家卫生计生委和相关省市卫生计生部门正在组织专家对接种该批次疫苗的保护效果进行评估。根据评估结果，将采取相应措施妥善处理。

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