调查：香港三成中小学生曾开社交媒体直播　近四成欲做“网红”

一项调查发现，香港逾九成中小学生有使用社交媒体，近三成受访学生曾使用社交媒体进行直播，当中有36%受访者表示“想做网红”。

据香港01报道，香港儿科医学会及香港儿科基金在今年5月至6月期间，以网上问卷形式成功访问2,045名小四至中六学生。结果发现，93%受访青少年有用社交媒体的习惯，当中有18%受访者每日用7小时或以上使用社交媒体，32%受访学生表示每日用9小时或以上。

调查指出，青少年“保持在线”社交媒体的原因包括尽快回复讯息（64%）、担心错过资讯（34%）及已成一种习惯（54%）。另外，有68%青少年表示因“经常在线”而感到疲累。

调查机构表示，随着青少年的年纪越大，越希望塑造自己“理想”的网上形象，同时使用社交媒体随之而来的负面情绪，例如空虚、孤独及压力会不断增加。

调查机构指出，29%受访学生曾使用社交媒体进行直播，当中有36%受访者直言“想做网红”。在想做网红的受访者更中，更有25%人表示即使需要分享私事或上载性感照片，仍然想做网红。

另外，调查显示整体受访学生的社交媒体户口数量中位数是5个，最常用的社交媒体或即时通讯程式依次为WhatsApp（82%）、Youtube（70%）、Instagram（61%）及Facebook（48%）。

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