北京上半年启动公租房分配超万套

北京市住建委昨天（21日）表示，截至6月底，北京已启动公租房分配（含市场租房补贴）1.26万套（户），其中实物房源约1万套，新增市场租房补贴发放2600户。完成全年政府实事任务分配公租房1.5万套（户）的84%。

据北京晨报报道，目前，北京市公租房均由各区组织面向本区户籍和在本区工作的家庭配租，市级不再组织全市大摇号。各区、各单位按照任务要求和责任分工，周密谋划公租房分配预案，建立项目台账，明确时间表和路线图，逐项目细化工作目标、工作措施，针对重点难点问题，积极开展协调调度，促进项目早分配、早入住。

北京市住建委表示，目前已全面实行公租房网上登记配租，不搞现场排队；搭建公租房“快速配租”和“实时配租”系统，自动按照规则匹配登记家庭配租顺序；进一步加强部门信息共享，简化资格复核流程，多措并举，让群众少跑腿，信息多跑路。

此外，北京市全面推广公租房人脸识别系统，加强后期监管，促进公平正义，确保公共资源公平善用，已在市保障房中心39个项目中安装，采集信息累计2万余条；海淀区19个项目、通州区2个项目也正在实施中。同时，还在不断完善信息系统预警监测功能，动态监管模块可实时监测已保障家庭再购房情况，已保障家庭购房网签时，系统自动停发公租房租金补贴或市场租房补贴。建立房屋信息二维码，通过科技手段准确掌握房屋信息，开展租金收缴及物业服务等日常业务。

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