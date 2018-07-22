民族党面临取缔 谭惠珠：这次属“测试个案”　指不可挑战中央权力

香港基本法委员会副主任谭惠珠今天中午出席无线电视节目《讲清讲楚》时认为，香港保安局现时有足够法理基础取缔港独政党“香港民族党”，因民族党不单只有“言论”，更有“言行”去提倡港独，包括向学生派发传单及与境外一些“对中国不友善”的组织有连系。她又指，《社团条例》只是禁止市民“结社后做非法活动的自由”，并非禁止结社自由。

据明报报道，谭惠珠表示，国际上尊重每个国家处理国家安全问题的方法，每个国家亦对此问题有不同定义。她举例，若在美国派传单呼吁民众不要参军，已是危害国家安全，而中国是单一体制国家，基本法第一条已写明香港不可与中国分裂。

有人认为《社团条例》是禁止结社自由，谭惠珠称，条例其实是指“禁止结社后做非法活动的自由”。谭惠珠认为，现时已有足够法理基础取缔民族党，并不需要待他们作出分裂国家的行为后才采取行动。

她指出3个理由，第一是民族党不单言论上提倡港独，而是作出了行为；第二，民族党公开宣扬港独，进入学校、组织派发传单等；第三，民族党与境外一些“对中国不友善”的组织，例如“日本维吾尔协会”及“IR独立公投”等有连系。

谭惠珠指，中央已曾说过对港独零容忍，不可危害国家安全、不可挑战中央的权力和基本法的权威，而根据现行法律，引用《社团条例》取缔民族党是一个“测试个案”，通过司法程序维持社会秩序和国家安全。

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