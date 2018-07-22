西安一高中违规炒作高考成绩被通报批评

21日下午，西安市教育局在其官网发文称，在7月21日的中招咨询会上，西安高新第一中学违规炒作高考升学率、高考成绩排名，对高新第一中学违规炒作行为进行全市通报批评，取消其全年教育系统所有评优选先资格。

据华商报报道，21日下午6时许，西安市教育局官网刊发《关于西安高新第一中学违规炒作高考成绩排名处理情况的通报》的红头文件，内容为：在国家教育部、陕西省教育厅、西安市教育局三令五申严令禁止炒作“高中考状元”“高中考升学率”和“高中考成绩排名”的要求下，西安高新第一中学在2018年7月21日的中招咨询会上，违规炒作高考升学率、高考成绩排名。为坚决刹住炒作“高中考状元”等不良风气，维护正常的招生秩序，营造教书育人的良好氛围。经市教育局研究决定：

一、对西安高新第一中学违规炒作行为进行全市通报批评；二、取消西安高新第一中学全年教育系统所有评优选先资格；三、责成雁塔区教育局立即责令该校停止违规宣传行为，迅速对相关责任人进行追责，严肃处理；四、西安高新第一中学对此事向西安市、雁塔区教育局做出书面检查，并视其整改情况，确定2019年该校招生核减计划。

西安市教育局要求，各区县、开发区教育部门要高度重视，加大监督力度，落实工作责任，对违规办学行为发现一起、查处一起，并对典型事件予以曝光。各学校要提高思想认识，引以为戒，对照检查，严禁此类违规行为再次发生。

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