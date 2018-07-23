年底难选 民进党基层要中央弃文青式宣传

民进党备战年底县市长选举，党内忧心与现任台北市长柯文哲分手，将流失年轻选票。对此有非双北市议员表示，这次因中央执政不力，全台选情都被影响，盼中央党部不要再用“文青式”的语言当作宣传工具，必须深入基层，真心倾听人民心声。

台湾联合报报道，有地方议员指出，2014年九合一选举及2016年总统大选，民进党乘着“白色力量”起飞，文青式语言获得年轻人喜爱，当时民进党可能尝到甜头，但如今状况已经不同，希望党中央的辅选干部不要再活在过去，“这次不会这么好选。”

对于柯文哲至今仍受不少年轻族群支持，民进党青年部主任何孟桦表示，民进党很大的特色是让年轻人在选战中有发挥舞台，这次许多民进党籍候选人的竞选团队都重用年轻人，让年轻人发挥创意，青年部除了推出营队及实习计划，吸引更多年轻人加入，也会运用网路、座谈等活动，加强宣传政府的改革政绩，例如降低学贷利率、居住正义及税改等政策，让更多青年朋友知道政府的努力。

此外，何孟桦也表示，青年部也将推出“翠青志”计划，推出五支系列短片，主打让更多人看见各地努力的青年，发挥热情及创新让家乡变得更美好，展现民进党作为青年后盾的决心。

至于每年暑假民进党都会推出的“国会实习计划”，今年也将继续举办。根据统计，透过“国会实习计划”招募的实习生，约有六成投入政治工作，包括留任为正职国会助理、中央党部员工或地方议会助理。何孟桦表示，今年国会实习计划不会因选举停办，希望再次提供青年了解国会的机会。

新体验价 $0.99*