内地儿童疫苗出事或涌港接种 港医生 : 不影响香港婴幼儿

中国长春长生生物公司子公司被曝出百白破疫苗不合格，“问题疫苗”事件持续发酵。

中国内地再爆疫苗安全质量事故，长春长生生物公司子公司被曝出百白破疫苗不合格。由于涉事疫苗是儿童疫苗，事件引发中国内地家长恐慌。不少人在社交网站讨论到香港接种，香港医生指出，香港大部分婴幼儿在卫生署注射相关疫苗，而卫生署的疫苗供应稳定，相信不会对香港本地婴幼儿带来大影响。

据《香港01》报道，疫苗事故虽然在内地发生，但也引发香港本地人关注事件会否引致大量内地儿童来港“抢打疫苗”。香港卫生署发言人表示，在香港没有注册药剂制品由长春长生生物科技有限责任公司制造。目前卫生署有足够疫苗为合资格婴幼儿童提供接种服务。

香港西医工会会长、儿科医生杨超发指，香港应该没有提供“百日咳、白喉、破伤风三合一疫苗”，香港的婴幼儿主要在卫生署接种四合一混合疫苗，即三合一加上小儿麻痹。据他了解，香港没有来自内地的疫苗，而四合一疫苗主要来自美国的默沙东药厂。

杨超发还说，香港的私家医生则主要提供较四合一疫苗多了预防乙型流感嗜血杆菌的五合一疫苗，或再多一种预防乙型肝炎的六合一疫苗，为部分希望一次过注射多种疫苗的家长提供选择。杨超发指，间中会有来自广东省的家长带同其子女到其诊所接种五合一或六合一疫苗，没有留意到有需求上升趋势。但杨超发指，两地交通便利而且资讯流通，不排除内地有关新闻将使到更多内地家长带小朋友来港接种，日后会否出现短缺要视乎药厂供应。

另一名儿科医生、医学会会董唐继昇指，以自己诊所为例，每月约有50至120名内地儿童来注射五合一或六合一疫苗，没有留意到明显的上升趋势，也没有出现短缺，认为现阶段毋须担忧。

另一儿科医生李家仁则指，恒常都会有内地家长带子女来港注射疫苗，至于未来会否有更多人来港注射则难以预测，但指香港大部分婴幼儿在衞生署注射，而卫生署的疫苗供应稳定，相信不会对香港本地人带来大影响。

根据香港卫生署卫生防护中心提出的“香港儿童免疫接种计划”，会为香港婴幼儿注射“白喉、破伤风、无细胞型百日咳及灭活小儿麻痹混合疫苗”，包括于两个月大时注射第一次、四个月大时第二次、六个月大时第三次；并于一岁半、小一和小六时再三度注射加强剂。

新体验价 $0.99*