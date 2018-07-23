工信部向阿里巴巴、小米等15企业发放虚拟运营商正式牌照

中国工业和信息化部官网今天（23日）发布了《工业和信息化部向15家企业颁发移动通信转售业务经营许可》的通知，这意味着试点近五年的虚拟运营运营商终于获得正式牌照。

据中国央视新闻客户端报道，移动通信转售业务就是俗称的虚拟运营商，是指从拥有移动通信网络的基础电信运营商那里购买通信服务，重新包装成自有品牌并销售给用户的电信服务。目前市场上以170，171开头的手机号就是虚拟运营商号码。

2013年5月，工信部为鼓励引导民间资本进入电信领域，发布移动通信业务转售方案。从2013年底首批牌照发放以来，共有42家企业分5批获得虚拟运营商试点牌照。此前公布的虚拟运营商试点期是截至2015年12月31日，后因种种原因，直到今年4月底才宣布结束试点。

附：15家移动通信转售企业名单

苏州蜗牛数字科技股份有限公司

深圳市优友互联有限公司

红豆集团有限公司

远特（北京）通信技术有限公司

阿里巴巴云计算（北京）有限公司

民生通讯（深圳）有限公司

天音通信有限公司

二六三网络通信股份有限公司

北京迪信通通信服务有限公司

北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司

分享通信集团有限公司

北京乐语通信科技有限公司

小米科技有限责任公司

海南海航信息技术有限公司

话机世界通信集团股份有限公司

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