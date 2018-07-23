长生生物复牌跌停 六天市值蒸发112亿

今日（23日）午后，处于问题疫苗风暴中心的长生生物复牌跌停，股价报13.05元，封单超50万手，股价已连续6日跌停，总市值蒸发112亿元（人民币，下同）。

据金融界网站报道，长生生物午间公告称，收到证监会调查通知书。公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。将于2018年7月23日下午开市起复牌。

长生生物公告称，公司及长春长生将严格落实药品监管部门要求，积极配合药品监管部门对生产、质控体系开展全面自查，及时采取有效措施清除生产质量隐患，认真强化生产管控。因暂时无法预计准确的复产时间，此次停产将对公司及长春长生的生产、经营产生较大的影响。

长生生物公告称，意识到自身存在的生产管控的差距和风险，也深切地意识到公司的责任之重，公司将认真反思，痛定思痛，强化生产管理体系建设，认真执行GMP标准，制定切实可行的纠正预防措施，进行全面、彻底的整改。公司及长春长生对此次事件的发生深表歉意。

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