年底选战 蔡英文：改革有初步成果 人民终究会肯定

台湾总统蔡英文今天谈到年底选举表示，地方执政成绩不错，中央行政团队在行政院长赖清德领导下，总体经济表现不错，改革都有初步成果，“不论平常或选举，人民终究会肯定我们”。

台湾《自由时报》报道，蔡英文昨天展开两天一夜的“发现台东魅力之旅”，今天早上在饭店和媒体记者茶叙。她表示，她对她的团队非常有信心，地方执政成绩都不错，地方治理也不错，中央行政团队在行政院长赖清德领导之下，总体经济表现不错，很多改革也都有初步成果，基础建设及公共建设如火如荼展开。

蔡英文说，从努力做事、建设台湾的角度来看，这是一个进步团队，“我们也有往前推进的目标，相信不论平常或选举，人民终究会感受到，会肯定我们”。

至于全台有哪些地区选情较艰困？蔡英文说，目标是现在民进党执政的地方能够继续执政，执政者可以完整呈现地方建设、政策、想要做的事情，而非执政地区，也希望让民进党县市长来执政，让地方选民可以有不同的感受。

面对美中贸易战，蔡英文表示，近来在贸易问题的每个层次，都有和各方进行沟通，系统性了解所有产业在不同贸易环境的变换底下，会有什么冲击，她已经请经济部和相关单位，积极进行调查并和产业对话。政府希望更精准掌握在贸易战底下，哪些产业比较可能受到影响，会持续和他们对话并协助他们，降低对产业冲击。

蔡英文说，整体来讲，台湾的产业灵活度蛮高的，在政府协助下，产业可以灵活调度生产和行销系统，在这前提下，会和产业努力把冲击降到最低。

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