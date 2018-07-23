机场追星形成产业链 网售明星航班信息最低仅15元

近两年，多位明星公开批评、斥责行程航班信息被泄露，抱怨不堪粉丝接送机骚扰。昨日有中国媒体调查发现，原来微博上有人专门售卖明星航班信息，最便宜只需15元（人民币，下同）。

2017年10月，演员刘涛发文斥责航班消息被泄露，并呼吁有关部门管理此事。从刘涛晒出的图片中可以看到，信息中包含她往返北京、上海、三亚三地的工作行程日期。2017年7月，演员杨幂也曾发微博怒斥泄露个人隐私的行为。

据《北京青年报》报道，在新浪微博搜索“××明星航班”“刷关”等关键词，很多售卖各种明星航班信息的账号会跳出来，如“×××，×月×日，×地”，并要求买家加微信私聊。

调查发现，除了个别明星经纪公司故意泄露信息，给明星造势提升人气外，粉丝获取明星信息远比想象的容易。黄牛在网上公开销售明星包含身份信息和航班号的信息，最便宜只需15元，最贵的则能卖到100元左右。

得知偶像航班信息后，追星粉丝会采用“先买全价票再退票”的方式到机场追星。某追星团的一位女孩透露，国内机票北京－上海、北京－广州等航线，粉丝会在订票后，进入登机口或贵宾室追星，待明星登机后，粉丝们再迅速返回机场大厅的办票柜台，取消值机状态，再找航空公司退票。有代“刷关”的还会提供一条龙服务。

对此，岳成律师事务所律师岳屾山表示，微博上公开发布广告，兜售明星身份信息、招揽生意，属于出售个人信息的违法行为。按照《网络安全法》，出售个人信息的犯罪行为视情节轻重，可被判拘役、3年以下或最高7年有期徒刑。

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