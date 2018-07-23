梁振英指若无大陆市场 大批港青失业

中国内地及香港政府都强调把握粤港澳大湾区发展机遇，全国政协副主席、前特首梁振英接受《星岛日报》访问时，再次推广大湾区，称若无大陆市场，“大批大批青年人失业”。

据报道，梁振英在访问中表示，年轻人是否到大湾区发展是个人选择，“不是逼任何人去”，但这潮流浩浩荡荡。他说，香港专业服务业过去十多年得以发展，修读会计、建筑等专业服务的大学生越来越多，如果没有大陆市场，他们怎么办？“大批大批青年人失业”

梁振英直言，不会人人到内地发展便顺风顺水，亦毋须每个香港人都去大湾区，“香港也要人为本地服务”。至于有人担心香港会因此丧失自己特色及定位、“一国两制”界线变得模糊，他重申，任何规划一定符合“一国两制”、“港人治港”、“高度自治”及《基本法》规定，认为在不违反“一国两制”下，有很多措施可“突破两制之间的限制”，如科研资金“过河”。

梁振英还建议，日后香港私家车毋须申请中港牌，可经港珠澳大桥返回内地、外国公民持香港永久居民身分证，可免申请签证进入大湾区，以及在一些大湾区需要的行业，港人在内地工作只须缴纳香港税率。他强调，港人要抱长远心态看待大湾区发展，做好各方面连系工作，不能守株待兔。

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