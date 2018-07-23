台餐厅称永不录用独派泼漆学生 网民热议洗版

台湾独派青年先后向蒋介石陵寝、中正纪念堂铜像泼漆，有餐厅不满有关做法，在公司面簿（Facebook）专页公布独派学生姓名，并贴文称“永不录用”涉事学生，不料引来网民炮轰洗版，以至该餐厅要关闭面簿专页。

据台湾《自由时报》报道，今年“二二八事件”71周年时，多名独派青年向大溪慈湖蒋介石陵寝泼漆，涉案者上周五(20日)首度出庭应讯，但同一组织的成员同日早上又向中正纪念堂蒋介石铜像扔灌满红漆的鸡蛋。台湾餐厅“田园农场食铺”面簿专页21日发文称：“本公司不录用破坏社会秩序的前科职业学生，也会建请客户、厂商的公司也永不录用”，并列出包括两名台湾大学学生在内的8名学生及青年人名字，强调“尚未列入泼红漆歹徒，资料随时更新”。

帖文发出后引发网民热议，大批网友涌入店家专页论战，有人支持餐厅“正义之举”，认为应严惩泼漆的人，不过也有网民质疑餐厅是否请得起台大学生，揶揄“台大医学跟台大土木你是请得起？”、“医学系会到餐厅做服务生唷”，并以帖文的用字二次创作“本人拒绝连战当爸爸”、“本人在此强调，绝对不会投票给特朗普”等。另外，有网民指出该餐厅可能违反台湾法律，因为《就业服务法》第5条列明，雇主对求职人或所雇用员工，不得以思想、宗教、党派为由，予以歧视。

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