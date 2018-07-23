帛琉航空停飞为反陆？负责人：纯为商业考量 反对台独

中国大陆去年11月以帛琉与台湾维持邦交关系为由，指示旅行社停售帛琉旅游行程， 近日，帛琉太平洋航空不堪亏损，决定停止飞往大陆的班机。负责人邱宏照表示，此决定与政治因素无关，表态反对台独、支持中华民国、希望两岸维持现状。

台湾联合新闻网引述《风传媒》报道，帛琉太平洋航空（Palau Pacific Airways）负责人邱宏照表示，媒体解读的“挺台湾、反中国”全是无的放矢，停飞原因仅为商业考量，由于亏损约500万美元，只能趁早认赔。

邱宏照说：“我可以很明白表态，我支持中华民国，我希望两岸维持现状、我反对台独。”他也澄清，航空公司向斯洛伐克租借班机，航线也仅有两条，但以往暑假旺季可净赚两三百万美元，绝非外界说称的“幽灵航空”。

邱宏照称，原本生意不错，在蔡英文总统否认九二共识后，大陆官方除禁止旅游团前往帛琉，也下令电视广告、节目不准出现帛琉旅游资讯，连网路搜寻都找不到，情况便急转直下，最后只好决定于8月27日结束营业。

“我们很为难，大陆政府不能得罪，台湾不能得罪，帛琉当地都是老朋友，更加不该得罪，”邱宏照表示：“但我出面把事情说清楚总可以吧！”

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