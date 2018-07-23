沪综指放量收升逾1%至一个月新高

中国股市沪综指周一放量收升逾1%，至一个月新高。分析师指出，周末出台的资管新规配套细节有助于提升市场风险偏好，今早央行意外进行巨量中期借贷便利（MLF）操作，资金面宽松预期再起，银行股及钢铁基建等周期股走势明显强劲，推动大盘震荡向上。

据路透中文网报道，沪综指.SSEC收报2,859.54点，涨30.27点或1.07%；此前收盘高点为6月22日的2,889.76点。今日上海A股成交额为1,868亿元人民币，较上日的1,555亿元增两成。

华西证券分析师毛胜指出，“早上表现一般，可能跟医药股集体走弱有关，不过央行MLF投放大量资金后，市场给予正面回应，市场信心有所恢复，料反弹还会持续。”

中国央行周一意外开展5,020亿元中期借贷便利(MLF)操作，单月通过MLF净投放规模为该工具创设来罕见。

对于周末出台的一系列资管配套规则，他评价称，这些细则的明朗化，令大家之前对实施过程中细节方面的担忧得到消除，有助于避免未来出现资金断流及进一步引发的系统性风险。

毛胜说，“虽然大方向还是去杠杆，但是节奏和力度没有想象中那么大、那么快，再加上今早的MLF操作来增加流动性，大家对未来的预期正在好转。”

两市有逾50只个股涨停，银行股及钢铁水泥基建等周期股涨幅居前，其中上证银行股指数收升1.7%；大部分银行股均跑赢大盘指数，成都银行以涨停报收。

长生生物疫苗事件继续，并引发生物疫苗板块整体崩跌。长生生物早盘临时停牌，在公告已被证监会立案调查后，下午复牌并继续跌停，为近期连续第六个跌停，康泰生物、智飞生物、长春高新、沃森生物等多只疫苗类股收于跌停。

沪深300指数.CSI300收报3,525.75点，涨0.94%；沪深300指数期货主力8月合约收报3,509.2点，涨0.87%，成交23,532手。沪股通和深股通分别净卖出2.8亿元和净买入3.4亿元。

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