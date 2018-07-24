京沪人均可支配收入突破3万元

中国国家统计局近日公布了31个省份2018年上半年居民人均可支配收入。数据显示，上海、北京上半年居民人均可支配收入已超过3万元，浙江、天津超过了两万元，其中上海以32612元居全国首位。

据中新经纬客户端报道，居民可支配收入，指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。按照收入的来源，可支配收入包括工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入。

2018年上半年居民人均可支配收入超过全国平均水平的省份有上海(32612元)、北京(31079元)、浙江(24147元)、天津(20986元)、江苏(19885元)、广东(18709元)、福建(17016元)、辽宁(15337元)和山东(14967元)。

在31个省份中，上海、北京居民上半年人均可支配收入超过3万元，浙江和天津超过了两万元，位居全国前列。其中，上海居民人均可支配收入达到32612元，排名全国第一。

上海居民不仅挣钱最多，花钱也最多。上半年上海居民人均消费支出为21321元，是全国人均消费支出最多的地区。北京、天津上半年居民人均消费支出分列第二、三位，北京为19670元，天津为14708元。

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