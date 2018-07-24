台绿党桃园市议员王浩宇：夹娃娃机若倒 台湾完了

前阵子台湾吹起夹娃娃机台展店热潮，大街小巷都可见其踪迹。然而，绿党桃园市议员王浩宇直言，民进党的拚经济，只拚财团经济，经济果实未能给基层劳工，他说满街夹娃娃机店就是经济恶化警讯，“当夹娃娃机也都倒了，台湾经济整个完蛋了”。

据《中时电子报》消息，近一年来，全台无人夹娃娃机店如雨后春笋般出现，在西门町、高速公路休息站以及学区美食街等处，都有大量夹娃娃机店。此外，早期以流行特色小店为主的台北东区商圈，许多精品店撤出后没有店家承租，则由夹娃娃机进驻，引发关注。

对此，王浩宇指出，台湾景气差，消费力大崩盘，导致许多店家倒闭，仅有不需要人事成本的夹娃娃机店能生存。但王浩宇说，夹娃娃机店其实是一种经济的过渡现象，若店面租不掉就会短暂租给夹娃娃机，等到有人租，就不租了。“经济泡沫下一步就是，连娃娃机店投资都倒了，到时候台湾的经济整个就完蛋了”。

王浩宇认为，蔡英文政府目前最重要的就是在年底选举前或2020总统大选前把经济搞好，他说重点要让劳工感受的到。王浩宇提及，民进党得罪了军公教，又得罪了劳工，连年轻人都得罪，现在支持民进党恐剩5、60岁老人，不是退休军公教的5、60岁老人，“请问民进党怎么选举？”

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