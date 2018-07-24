今年至少18人从中央空降地方任省级官员 16人为60后

据统计，今年至少已有18名官员从中央“空降”地方任省级官员。今年的“空降”干部任职已涵盖了中国近半数的省区市。其中，上海、福建、广东、广西四省区市各有两人。

据中国共产党新闻网报道，从年龄上来看，16人为“60后”。其中最年轻的是出生于1969年8月的北京市副市长殷勇，今年49岁。他也是北京市政府领导班子中最年轻的一位。而从性别上来看，一名女性，她是福建省政协主席、党组书记崔玉英。

报道称，今年从中央“空降”地方任省级官员的干部中，大部分来自国家部委。其中，来自国务院组成部门的有八人。他们是工信部原副部长唐登杰，中国人民银行原副行长殷勇、国家发展改革委原党组成员费志荣，农业部原副部长叶贞琴，住房和城乡建设部原副部长陆克华，公安部网络安全保卫局原局长刘新云，司法部原副部长王双全，原国家安全生产监督管理总局(2018年机构改革之后，整合组建应急管理部)原副局长徐绍川。

此外，王兴宁和冯志礼两人来自中央纪委。王兴宁此前担任中央纪委驻最高人民检察院纪检组组长，最高人民检察院党组成员。冯志礼此前担任中央纪委驻自然资源部纪检组组长、自然资源部党组成员。他们分别出任陕西、云南省委常委、纪委书记。

从履新职务来看，10人出任省级党委常委领导班子成员，其中三人为宣传部部长，两人为统战部部长，两人为纪委书记。他们是福建省委副书记、省长唐登杰，甘肃省委常委、组织部部长李元平，广东省委常委、宣传部部长傅华，广西壮族自治区党委常委、统战部部长徐绍川，上海市委常委、宣传部部长周慧琳，陕西省委常委、纪委书记王兴宁，辽宁省委常委、宣传部部长张福海，江西省委常委、副省长刘强，上海市委常委、统战部部长郑钢淼和云南省委常委、纪委书记冯志礼。

另外，七人担任省级政府副职职务。他们分别是北京市副市长殷勇、广西壮族自治区政府副主席费志荣、广东省副省长叶贞琴、重庆市副市长陆克华、山西省副省长刘新云、浙江省副省长王双全和江西省委常委、副省长刘强。其中，刘新云和王双全两人还担任省公安厅厅长、党委书记职务。

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