说好的外销120吨香蕉呢？6月份台湾出口中东的香蕉仅23公吨

说好的外销中东120公吨香蕉呢？今年6月香蕉价格低迷时，台湾行政院农业委员会（简称农委会）为了救蕉，不断在公开记者会喊出国家队台农发会把香蕉外销中东120公吨，但根据最新的6月份出口贸易统计资料显示，6月份台湾出口中东的香蕉仅23公吨，也就是农委会到屏东开记者会宣传的外销香蕉，后续就没有了。

据台湾联合新闻网报道，甫从中东回国的台湾国际农业开发公司（简称台农发）发言人张皓钧表示，6月份确实出了2柜、23公吨，但7月也出了1货柜就没再出货了，当初签约与客户签了卖出120公吨台湾香蕉，但后来却没有继续再出货，主要是因为7月初，台湾南部连续下了一场大雨，加上高温，香蕉长得很快，加上部分蕉园受损严重，已经没有足以达到外销品质的香蕉可以出货。

他表示，台湾合乎外销品质规格的香蕉本身就没这么多，光是一项药检，一个柜的香蕉，有七、八个农民的香蕉，要每个都符合标准，每个都要检验，难度不小；过去都用有规模的农场来出货，但这些有规模的农场，过去都是出口日本，又跟中东杜拜的不同，他认为，国内的生产必须要能跟得上，要有外销专区才能做调配，与国外订单配合。

张皓钧表示，台湾的生产就是这样，岛内香蕉多到满出来，但却没有足够的外销规格香蕉；也因此他这次去杜拜，也就是跟客户沟通此事，7、8月台湾存在台风的威胁风险，希望客户能够理解，给台农发机会，到秋天气候相对稳定时再出货，希望在10月前可以把香蕉出完。

当农委会频频拿台农发外销来他话锋一转表示，台湾的农产品外销，究竟是台农发负责还是农委会负责？当台农发在前线开拓国际市场，政府又做了哪些基本的外销配套与改革？他认为，所有的资源、责任、主管机关还是在农委会，在面对产销失衡的时候，“政府不要用作秀的方式还改变问题”。

张皓钧直言，舆论说要拓展外销市场，以火龙果为例，火龙果最远的通路在哪里，政府每年补助这么多经费，喊外销、喊加工，台湾哪里有这些生产加工的设备，实际上台湾就是没有这些采收后处理、包装等设备，政府应该要有长远的农产品外销规划与执行，台农发只是其中的一环，也不是成立一个台农发就结束了。

由农委会辅导成立的台农发，在2016年12月宣布正式成立运作。农委会表示，台农发公司由台肥公司邀集以外销为导向的相关企业及单位加入，结合各方经验及力量，协助台湾农业重新调整产销供应链，改善供货体系，建立完整的国内外销售管道，并重整农产品进出口常轨运作机制。

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