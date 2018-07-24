广东分四个阶段开展集中整改

中共中央第十二巡视组于7月16日向广东省委反馈了巡视意见。广东省委按照巡视反馈意见，研究制定整改落实举措，明确从7月16日至9月15日，在全省分四个阶段开展集中整改落实工作。

据中国纪检监察报的消息，7月23日上午，广东省委召开全省巡视整改工作动员大会，省领导同志分别就选人用人整改、巡视工作整改、落实意识形态工作责任制整改工作作部署，会议以视频形式开至县级。

报道称，广东省委印发《关于中央第十二巡视组反馈意见整改落实工作安排意见》，明确整改工作的总体要求、整改任务、整改步骤、任务分工及有关要求，梳理细化27个整改着力点，并提出从7月16日至9月15日，在全省分传达学习、安排部署、推进落实、汇总上报四个阶段开展集中整改落实工作。

广东省委成立由省委书记任组长的整改落实工作领导小组，省纪委监委、省委组织部、省委宣传部、省委巡视办、省政府办公厅等单位参加，负责综合协调、跟踪调度、督查检查等工作。对照中央巡视反馈意见，该省一条一条梳理问题，形成整改问题清单，逐项明确整改措施、涉及的责任单位、时间节点，定出任务书、时间表、路线图。构建全省整改落实体系，目前各地级以上市党委和省委各部委、省直各单位党组(党委)均成立工作领导小组，并抓紧制定本地区本部门本单位的整改工作方案。

一些立行立改措施已经开展。该省开展全省领导干部办公用房清理整改情况专项检查，发现全省各级党政机关、事业单位以及国有企业领导干部一批超标准配备办公用房问题，督促办公用房超标的3671名领导干部进行整改，清理腾退办公用房面积共40830.17平方米。

针对对一把手权力监督制约不够的问题，研究出台加强对各级党组织一把手监督的意见，拿出“上级党组织一把手定期约谈下级党组织一把手”“将一把手作为巡视巡察重点对象”“纪检监察机关优先处置涉及同级党委管理的党组织一把手问题线索”等措施。

办理中央巡视组转办的信访举报件，截至目前，移交的5230件信访举报件已全部分流处置，其中的120件重要件，已有89件有初核结果，处理117人；5110件普通信访件中，1244件已办结，处理591人。

接下来，广东省将集中时间精力，大力推动落实精准扶贫政策不够到位、领导干部存在特权思想和特权行为、“裸官”、违规收受红包礼金、超职数配备干部等问题的专项整治工作，各有关牵头单位已研究制定整治方案并抓紧组织实施。

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