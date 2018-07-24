大陆锐实力施压他国 蔡英文重申捍卫民主价值

远景基金会今天举办“凯达格兰论坛：2018亚太安全对话”，台湾总统蔡英文出席致词时再次提到中国大陆以锐实力施压其他国家，面对此情势，蔡强调台湾捍卫民主，一直站在捍卫民主的最前线，也重申对自由、开放为本的国际秩序规则等共享价值的重视，盼与区域伙伴共寻解方。去年甫卸任的美国前国防部长卡特（Ash Carter）亦出席论坛。

据《自由时报》报道，凯达格兰论坛延续去年的亚太安全对话主题，以“韩半岛与印太战略环境”主题打先锋，接续各场次则分別聚焦“中国锐实力及其对民主世界的挑战”、“印太区域的地缘经济评估：从一带一路、CPTPP到美中贸易战”与“集成台湾新南向政策及印太战略”等主题。

蔡英文出席开幕并致词，首先欢迎卡特的来访，并开玩笑说卡特上次访台已是十年前，希望下次看到他不会再隔了十年。她说道，区域中的政经军事情势，在过去一年中发生剧烈变化，不仅经济成长迅速，几个月前更举行了牵动韩半岛情势的“特金会”。

蔡指出，有些区域情势创造机会、同时也有些情势带来挑战，我们的关系日益紧密、互相关联，挑战中更包含传统与非传统挑战，而区域安全与我们的和平、繁荣和稳定密不可分，有鉴于此，巩固以自由、开放为本的国际秩序规则等共享价值，如今更形重要。

蔡向区域伙伴们说，我们能够合作应对这些挑战。台湾应对这些挑战时付出努力，投资再生能源、促进经济成长的同时，也发展国防自主战力。蔡英文提到她才刚刚参加完台湾阿帕契攻击直升机“全作战能力”成军典礼，展现捍卫国土决心。

除此之外，蔡继续说道，台湾这两年来也著力推动新南向政策，与东南亚国家、纽澳和印度深化关系，举办会议和强化链接、增加动能的活动。如今已经创造新的链接，区域中的经贸投资也成长动能，透过各项计划强化伙伴关系，更致力于提升人民生活品质。

蔡也举出另一个例子，则是台美共同推动的“全球合作暨训练架构（GCTF）”，此训练架构2015年开始，和三十多个国家在能源、公卫与妇女赋权等领域广泛合作，她说“台湾非常乐意和世界分享我们的经验”。

蔡并在致词中提到中国大陆锐实力对世界的影响。她表示，很遗憾看见大陆在全世界持续以锐实力影响他国，在区域中实行军演、派遣军机军舰绕行台湾，用经济实力施压台湾的盟友，也施压国际企业矮化台湾。她强调，台湾一直站在捍卫民主的最前线，民主是现有繁荣与秩序的基础，今日的挑战则是共同找出面对这些情势的方法，确保我们共荣的未来。



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