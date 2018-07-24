湖南洪江一医院副院长违规操办女儿婚宴 147人被组织审查

湖南洪江市人民医院副院长刘原于1月18日下午，在洪江市黔城某茶庄、某饭店为女儿举办婚宴，共27桌，并违规收受152名非亲戚人员礼金，其中人民医院干部职工145人，共47099元人民币（大约9445新元）。

据《湖南日报》报道，嫁女宴前，刘原从洪江市人民医院纪检员黄立新处领取了《党和国家工作人员操办婚礼事前报告表》、《党和国家工作人员操办婚丧事宜事后报告表》。他在报告表上填写宴请桌数为20桌。然而，桌数最终由20桌变成了27桌。

据悉，婚宴前，刘原夫妇通过电话、短信、微信等，通知其亲友及医院同事。副院长的“面子”在那摆着，同事们纷纷表示一定到场祝贺。婚宴当日，茶庄大厅摆了20桌。也有一些同事、朋友知道现在管得严，人没来，礼却到了。

宴席上，客人来了一波又一波，大厅坐不下了。“来了就是客。”刘原夫妇没有拒绝赴宴人员，就在包厢加了四桌。宴席还是不够，又在临近的饭店增加三桌。

“作为党员干部，我放松了对自己的要求，也连累了领导和同事……”刘原认识到了自己的错误。

一场婚宴，连累了147人。接受组织审查后，刘原退还或上缴了违规收受的礼金，受到党内严重警告处分；履行监督责任不力的纪检员黄立新，受到诫勉谈话处理；其他“随礼”的145名医院干部职工，受到批评教育。



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