台湾透过网络现身联合国场合 政务委员唐凤：已形成默契

台湾行政院政务委员唐凤去年12月透过“数位机器人”直播，在“联合国网络治理论坛”发声，成功突破中国大陆的打压。唐凤今天进一步指出，在这之后其实又参与了联合国相关场合许多次，过程中也形成了一种“默契”。

据《中时电子报》报道，唐凤今天出席“2018气候外交暨低碳发展研习会”，与会者提问，目前不管台湾哪一个单位参与UNFCCC会议都只能走旁门左道（用他国NGO的名义申请Badge），如果未来这条路被堵住该怎么办？

唐凤表示，她在联合国相关场合出席很多次，而在去年日内瓦“联合国网络治理论坛”那一次，并没有要发新闻稿，但是因为有直播，莫名其妙大家都知道了，不过那一次的定位还是技术上的测试，没有要挑起政治事件。

她强调，基于节能减碳，以及自己时差调得慢，因此喜欢用远距视讯去参加，而这样的做法在很多会议上已经司空见惯，这并不是特別为了台湾。

唐凤说，在那次的场合，北京的朋友还是得讲一些话，不然回去很难交待，但至少在定调上是“录影”，“如果这不是录影而是Presentation（演示文稿），理论上他应该要离开房间，但他并没有。”

唐凤指出，虽然录影是两秒钟之前才录的，但也是录影，过程中也形成了默契，那就是绝对不搞突袭（No Surprise），“我们告诉秘书处几点几分会出现在那里，那样的话北京的朋友就不出现，现在已经相当多次。”

唐凤强调，我们觉得没有必要搞成政治上的议题，因为我们在讲的都是永续发展目标，我们贡献多的地方，而北京贡献没这么多的地方，他们就不会闹，因为闹也没有意义。

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