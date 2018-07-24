美专家称美从台湾“豪猪”策略转向对抗北京

美国的中国问题专家潘文(John Pomfret)日前在《华盛顿邮报》刊文指出，北京对台加大施压，美国政府和国会对华幻灭，在特朗普政府内部“亲台派”主导下，美国开始背离希望台湾加强自卫而成为难以下手的“豪猪”策略，而转向更愿意与北京对抗。不过，特朗普仍是个变数。

据《中时电子报》消息，曾任《华盛顿邮报》北京记者站站长的潘文23日在《华盛顿邮报》发表题为美国促台湾军事防卫新举动，中国不会喜欢”专文指出，几十年来，华府遵循避免在台湾议题上激怒中国大陆的政策，即便他们试图庇护和防卫台湾。华府认为台湾应当锻造自己的空军和海军，令台湾成为如背上长满刺、对手难以攻击的“豪猪”。

文章称，尽管如此，北京对于台湾加大的施压力度，美国政府和国会对中国的幻灭，特朗普政府内部友台派的主导，已经预示著美国离开“豪猪”策略，而迈向更愿意与北京对抗的策略。

潘文认为，北京增加在台湾周边军事活动和在外交上进一步孤立台湾的战术，令不少曾经支持与北京有更顺利关系的美国国务院年轻一代官员开始疏离；对中国的恼怒已经渗透美国国会，他们在台湾议题上的做法采取了自1979年以来最激进的立场。

潘文列举，美国国会无异议通过《台湾旅行法》、本月初两艘驱逐舰穿行台湾海峡、美国国务院批准台湾潜舰项目的商售执照等等，同时，美国专家和产业界谈论美国政府正在认真考虑自1992年以来的第一次对台出售战斗机。

潘文指出，这个方程式的变量是特朗普，“特朗普会否为了与中国在贸易或朝鲜议题上达成交易而出卖台湾，或者会否听从国会帮助台湾的建议？”

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