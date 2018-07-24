疑似中国大陆打压 台中东亚青运主办权被取消

由东亚运转型的2019年第一届东亚青年运动会，原本预定明年8月24日至31日在台中市举行，今天传出中国大陆方面以台湾民间近来推动“东京奥运正名活动”，违反国际奥会规定，在今天举行的东亚运动会临时理事会，以举手表决方式决议取消台中市主办权，台中市政府将向国际表达抗议。

据《自由时报》报道，东亚青年运动会，是由东亚运动会总会所主办四年一次的地区性综合运动赛会，在2013年天津东亚运动会落幕后，也决议取消2017东亚运，转型为东亚青年运动会。为了与其他体育赛事错开时间，将举办时间改为五年一次。

台中市在2014年10月成功击败蒙古的乌兰巴托市，取得第一届东亚青运主办权。

针对此事，台中市政府表示，将向国际表达抗议，不能让选手及全体市民努力白费。据了解，被取消的原因有可能是来自中国大陆的施压。

报道称，台中市政府表示，台中市自2014年10月24日起担任东亚青年运动会之主办城市，历经两任市长，建设场馆及规划赛事至今已投入近七亿元台币（大约3110万新元），筹办情形符合预期进度；且台中作为主办城市三年多来，EAOC曾数次组团至台中，针对赛会筹办情形具体交换意见，也对台中市的努力表示肯定。

台中市府指出，为鼓励与培养青年运动员，EAOC于2013年5月决议将过去的东亚运动会转型为东亚青年运动会，首届赛会原定于2019年8月24日到31日举办，预计将有来自九个国家地区、共计近2300名运动选手及队职员前来台中，参与14项赛事，不仅是台湾及东亚地区优秀青年选手期待的运动盛会，台中市民也对于举办这场国际重大赛会表达期盼。

台中市府也说，感谢这段时间以来，中央政府及中华奥会的协助与努力，很遗憾的是，EAOC今天召开临时会议，传出基于政治因素取消台中主办首届东亚青年运动会；对于这个程序仓促而粗暴的决定，市府要严正呼吁EAOC，莫因为政治力介入而牺牲运动选手的权益，不仅有违奥林匹克运动的初衷及运动家精神，更无视全体台中市民、台湾人民及各参赛国家地区付出的心血。

新体验价 $0.99*