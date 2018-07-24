香港五款新钞票最快年底推出市面

香港金管局与三大发钞行今日宣布五种面额的新钞票，这次新钞除了采取新的防伪特征，亦首次三间发钞行首次统一背面的设计主题。

据香港明报消息，这次五个面额的主题分別是：香港作为国际金融中心（1000元钞票）、香港地质公园（500元钞票）、粤剧（100元钞票）、蝴蝶（50元钞票）及饮茶文化（20元钞票）。

三大发钞行今日公布五个面额的设计式样后，面额1000元及500元的新钞将分別他于今年第四季及2019年初推出市面流通，而其余100元、50元及20元将于2019年及2020年推出。

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