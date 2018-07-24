上半年天津开发区GDP增长7.3%

从日前召开的天津开发区2018年上半年工作会上了解到，2018上半年，开发区GDP增长7.3%，经济运行稳中向好，规模以上工业增加值增长8.9%，全口径财政收入增长4.8%，税收收入增长12.4%，限额以上商品销售额增长9.9%。固定资产投资完成188.1亿元（人民币，下同），实际利用外资、实际利用内资分别达到5.61亿美元和146.9亿元。

据中新网消息，目前，开发区经济结构调整迈出新步伐，先进制造业主导行业态势良好，装备制造、生物医药、现代石化、汽车制造等四个行业实现较快增长；重点营利性服务业营业收入同比增长23.7%。企业效益持续提升，央企、民企、外企实现“三企联动”，规模以上工业企业利润总额增长15.4%，主营业务收入利润率同比提高0.64个百分点。发展动能正在转换，高新技术企业、新经济、创新金融、共享经济、平台经济等领域增长态势明显好于传统领域，新技术、新产品、新商业模式的引领作用非常突出。

一批重大项目相继开工或投达产，例如外界瞩目的一汽大众华北基地、一汽丰田新一线等龙头项目即将投产，长城发动机、屹马汽车零部件等重点项目相继竣工。三星SDI动力电池、艾达自动变速器新生产线、一汽成品车物流基地、药明康德实验室扩建等重点项目开工建设。中沙聚碳酸酯、中石化LNG、亚琛联合科技、施维雅制药等项目建设进展顺利。

值得一提的是，天津开发区落实京津冀协同发展战略成果颇丰。今年上半年，引进北京企业238家，协议投资额达742亿元。中石化、中电等一批央企项目以及百度、融创、链家、京东智慧物流等一批知名民企项目相继落户。同时，新签约项目数量、质量同步提升。今年上半年，新注册内外资企业2744家；新增投资总额5000万元至1亿元项目38个、1亿元至10亿元项目99个、10亿元以上项目23个；新增科技型企业399家，累计达8619家；新增规模过亿元科技型企业31家，累计达到549家，两项指标均继续位居全市第一；在谈项目储备足，入库储备项目达702个，其中重点在谈项目达365个。



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