坚持参选新竹县长 林为洲批国民党党中央：毫无悔意

台湾国民党日前撤销原先新竹县长选举以全民调决定人选的决议，并通过提名新竹县副县长杨文科参选，令立委林为洲大感不满与委屈。林为洲今天表示，他的委曲求不了全，决定顺应民意，参选到底。

据联合新闻网报道，林为洲下午在立法院受访表示，经过一个多月的地方走访、探寻各方民意，所有民意几乎鼓励他选到底，“大家都说如果我不出来，会把票投给他党，尤其是占三分之一选票的竹北地区，”他的退让代表他接受这样的制度翻转，接受这样的程序不正义。

林为洲说，他知道坚持参选一定会面临党纪处分，很可惜到最后是这样的结果，但只有参选到底，才能代表他严正抗议的立场。“牺牲至少要有代价，一是能否胜选，二是党中央能否承诺不要再犯同样错误，不要再有人受害？”

林为洲说，本来还希望最后一刻再进行一次民调让党中央参考，但经过这段时间大家都看到，党中央毫无悔意，也未针对这个制度改变作出解释，和他也无任何对话，甚至不惜污蔑他的人格，“我无法接受这样因人设事的提名办法”。

林为洲强调，他在新竹县从政20年，对于这个城市的蛻变，由传统客家农业县市转变为新兴科技都市，这样的转变他看得很清楚，对于新竹将来发展和愿景，由他多年的观察和心中的蓝图，机会虽艰困，但他还是要把握，希望为自己生长的故乡贡献一己之力。

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