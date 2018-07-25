30省份回应"问题疫苗"流向 公安纪检等已全面介入

自7月15日长春长生生物科技有限责任公司被中国国家药监局点名通报以来，问题疫苗事件持续发酵。24日，陆续又有几个省份就问题疫苗表态，与此同时，纪委监委、公安部门、检察院也全面介入。

据中新网报道，针对问题疫苗，24日，又有几个省份的疾控部门、卫计委回应。黑龙江省卫生和计划生育委员会发布消息，黑龙江省无涉事批次疫苗；广西壮族自治区疾病预防控制中心称，涉事的百白破疫苗、狂犬病疫苗没有流入广西；青海省疾控中心发布公告，涉事批次的长春长生人用狂犬病疫苗、百白破疫苗未流入青海省；25日凌晨，北京疾控中心发布消息称，没有招标采购过相关问题疫苗。

此前，包括上海、河南、海南、重庆、山东、山西、广西、河北等8个省市疾控中心明确表示，全面停用、或是暂停使用长春长生狂犬病疫苗。湖南、福建、广东3省疾控中心表示，该省境内没有涉事批次狂犬疫苗。截止目前，已有30个省、自治区和直辖市就问题疫苗事件发声。

24日晚间，长生生物公告，目前除百白破联合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗产品被责令停产外，公司决定对其他产品全面自主停产，生产车间在停产期间自查自纠，进行全面、彻底的整改。同时，由于生产经营活动受到严重影响，公司股票将实施其他风险警示，简称由“长生生物”变更为“ST长生”。

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