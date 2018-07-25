进军中国市场？面簿已于杭州注册成立一家全资子公司

工商登记信息显示，Facebook（面簿）今年7月18日在杭州成立了一家全资子公司，名为“脸书科技(杭州)有限公司”，注册资本为3000万美元（大约4100万新元），法定人代表为张京梅。

据网媒“华尔街见闻”报道，一位面簿的发言人此后向CNBC表示，面簿在中国的附属机构将是一个支持当地科技人才的“创新中心”。

报道称，脸书科技(杭州)有限公司由Facebook Hong Kong Limited 100%控股。张京梅担任公司经理，公司董事长为Damian Yeo Guan Yao。

张京梅在领英（LinkedIn）上的简历显示，她于去年2月加入面簿，担任业务发展主管；此前她曾任职于弘毅资本，担任两年半的PE管理职位，在之前一年她曾担任PPTV副总裁。在加入PPTV前，张京梅曾担任联想全球运营总监超过14年。

面簿一直有意进入中国市场。早在2007年，面簿就注册了facebook.cn 域名。去年12月，面簿在中国低调发布了一款名为《彩色气球》的App，虽然该应用没有使用面簿的名字，但其开发者有格科技（Ugetech）公司的执行董事兼经理正是张京梅。工商资料显示，有格科技去年3月17日注册在北京，注册资本100万人民币（大约20万新元），法定代表人也是张京梅，注册的地址是位于北京朝阳区SOHO附近的一处大楼。

面簿创始人扎克伯格对中国兴趣浓厚，经过多年自学，他现在已能讲出较为流利的汉语。近日，扎克伯格在接受Recode采访时再次谈到进军中国市场一事，他表示，“从长时间来看，很难说我们持续将整个世界聚拢在一起，而将（中国）这个最大的市场保留在外。”

《财富》等美国媒体称认为，面簿试图通过成立创新中心进入广阔的中国市场。

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