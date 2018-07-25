台湾2018九合一选举 最新民调：国民党目前在六都中只领先两都

台湾2018九合一选举将近，据最新民调显示，国民党目前在六都中领先两都，分别是台中以及新北，桃园、台南、高雄则由民进党参选人领先，台北市仍是现任市长柯文哲以40%的支持度领先对手。有网友分析指出，现在的状况就是体现出白绿分手之后的雪球效应。

据《中时电子报》消息，TVBS昨公布最新六都民调，台北以柯文哲40%领先，其次是国民党丁守中30%、民进党姚文智11%；新北以国民党侯友宜49%领先，民进党苏贞昌28%；桃园以民进党郑文灿56%领先，国民党陈学圣20%；台中以国民党卢秀燕39%领先，民进党林佳龙33%；台南以民进党黄伟哲41%领先，国民党高思博15%；高雄以民进党陈其迈40%领先，国民党韩国瑜32%。

对此，有网友在PTT论坛发文指出，原本民进党的计划很明显，台北柯新北苏，合体歼灭国民党双北候选人，让国民党无力重兵集结于台中，新北就算输也输不多，一定打的侯友宜分身乏术该网友推测这是蔡英文心中理想的蓝图。结果5月中民进党做了错误决定，找姚文智出来要拉下柯文哲，导致全台湾目光都回到台北市上，大家想看白绿如何厮杀，“结果就如大家所看到的，民进党不堪一击，目前看来在台北市就是崩盘的局面”。

此外，该网友说白绿分手柯文哲外溢效应最明显的地方就是新北，也造成年轻票中立票大量往侯友宜身上集中。新北苏贞昌比预期的弱太多，导致国民党行有余力，准备重兵集结台中。该网友直言“说到底这一切都是民进党自己求来的，这结局就是他们要的，真的是活该”。

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