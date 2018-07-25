百城住宅库存连跌35个月 三四线库存创10年新低

随着三、四线城市楼市交易量的提升，中国百城住宅库存再次降低。截至6月底，全中国百城住宅库存已经连续35个月减少。

据“证券日报网”报道，截至2018年6月底，易居研究院监测的100个城市新建商品住宅库存总量为42643万平方米，环比减少0.2%，同比减少8.0%。观察历史数据，2015年以来中国100城库存规模就呈现出持续性的下跌态势，充分体现出近三年中国去库存“战役”取得了较好的效果。当前中国100城库存规模相当于2012年3月份的水平，即库存规模回落到了6年前的水平。

值得一提的是，在100个城市中，有74个城市的库存出现了同比下滑态势，其中大连、杭州和金华的同比跌幅较大，跌幅分别为56%、48%和46%。总体上说，库存同比下跌的城市数量更多，这也带动了百城库存规模出现下跌。

住宅库存的下跌，意味着消化周期的缩短，导致有些城市可能出现供小于求的楼市供需关系。

另一组数据显示，截至2018年5月份，100个城市新建商品住宅“存销比”，即库存去化周期为9.8个月，这也意味着市场仅需9.8个月的时间就能消化完这些库存，该数值与5月份持平。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，鉴于房地产行业的特性，一般来说，库存去化周期合理区间为12个月-16个月。由此可见，百城住宅库存规模偏小，不足10个月就可以卖完。

具体来看，一线城市、二线城市、三、四线城市新建商品住宅存销比分别为13.4个月、9.7个月和9.6个月，与5月份相比，一、二线城市存销比有所反弹，而三、四线城市继续收窄。

更重要的是，三、四线城市的存销比下跌较为明显。当前数值是2009年以来的月度最低值，即最近10年中，三、四线城市的去化周期达到了最低值。在存销比小于6个月的24个城市中，17个城市为三、四线城市。

具体来看，在100个城市中，有19个城市的存销比大于16个月，此类城市去库存压力依然较大；有21个城市的存销比位于12个月-16个月之间，此类城市的去库存周期相对适中；有60个城市的存销比小于12个月，此类城市的去库存周期相对偏小。

严跃进表示，2018年上半年，中国百城库存水平继续下跌，这与房屋销售行情总体不错有关系。库存规模正步入到“缺货”的阶段，这也可以解释今年上半年房价持续上涨的现象。

他进一步称，2018年下半年，相关城市需要继续调整供求关系，进而稳定房价。若开发商下半年稳定不移地推进补库存战略，包括加大拿地力度和加快开工节奏，那么相关城市将有更多可售房源或库存。但是客观来说，考虑到存销比目前依然处于历史低位，要想反弹、回归到均衡值或合理值水平，仅靠半年时间其实还是略有压力的。



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