北京市委委员递补五人

中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议于7月23日及24日召开。

澎湃新闻网转述微信公众号“识政”报道称，全会审议了市委常委会工作报告，研究讨论了《北京城市副中心控制性详细规划（送审稿）》，表决通过了《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于同意杨万明、吴桂英、贾沫微、崔志成同志辞去市委委员职务的决定》《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于同意免去王东同志市委委员职务的决定》《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议关于递补刘锁祥、闫立刚、苗立峰、蔡淑敏、熊卓同志为市委委员的决定》，表决通过了《中国共产党北京市第十二届委员会第五次全体会议决议》。

其中，辞去北京市委委员职务的四人分别是：

北京市高院党组原书记、院长杨万明，已于今年6月出任最高法副院长；朝阳区区委原书记吴桂英，已于今年1月升任湖南省副省长；曾任北京市委组织部常务副部长的贾沫微；大兴区原区长崔志成，现已担任中央纪委国家监委第二监督检查室主任。

而被免去北京市委委员职务的王东，此前担任北京控股集团党委书记、董事长，已于去年8月因届龄退休辞去职务。

而此次递补的五名市委委员则分别是：

北京市自来水集团党委书记、董事长刘锁祥；北京市商务委员会党组书记、主任闫立刚；北京市质监局党组书记、局长苗立峰；北京市妇联党组书记、主席蔡淑敏；共青团北京市委书记熊卓。

《中国共产党地方委员会工作条例》明确规定，党的地方委员会任期内，委员出缺的由候补委员按照得票多少依次递补，递补后仍有空缺的可以召开党代表大会或者党代表会议补选。

去年7月选举产生的16名十二届北京市委候补委员按得票多少排序（票数相等按姓氏笔画排序），其中前五位分别是刘锁祥、闫立刚、苗立峰、蔡淑敏（女）、熊卓。

新体验价 $0.99*