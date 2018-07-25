台前总统陈水扁：大陆公然介入台中市长选举

台湾前总统陈水扁今天表示，与其说中国大陆主导停办2019台中东亚青运的原因是“2020东京奥运台湾正名公投运动”，不如说是大陆公然介入2018台中市长选举的结果。

据《自由时报》报道，7月24日在北京召开的东亚奥林匹克委员会（EAOC）临时理事会，决议停办2019台中东亚青年运动会。会中大陆籍的刘鹏主席强调，今年以来，有政治势力在台湾发起2020东京奥运正名公投，公然挑战奥会模式，对2019东亚青年运动会产生了巨大的政治风险。

对此，陈水扁今早在最新一期的“新勇哥物语”177期称，“奥运精神”这次被政治干预，竟任由大陆主导取消2019台中东亚青运的主办权，其行径令人愤怒。

他说道，关于有人担心所谓公投之事，台湾是民主多元的国家，各种声音都可以表达。正名公投、禁旗公投都是如此，但截至目前，这些都尚未成案。不过，他并不相信所谓“东奥台湾正名公投”会是东亚青运被取消的原因。

他继续表示，真正的原因当然跟2018年台中市长选举有关，正如世大运之所以能申办，也是大陆帮助接受“一个中国”的国民党籍市长的结果。

陈水扁指出，台湾总统蔡英文透过面簿，表达对大陆杯葛台中主办2019年东亚青运，台中没有错，台湾没有错，日夜苦练的各国年轻运动员更没有错，没有人应该遭受这种对待。对于大陆用政治力量，杯葛2019东亚青运的举办，台湾人民不分蓝绿都无法接受。她百分之百支持台中市政府及中华奥会，根据合约，据理力争，申复到底。“今天是台中，明天也可能是台湾的任何城市”。

他强调，此时此刻，台湾人民要团结做政府后盾，“挺台中，支持青年运动员”，同时踊跃连署让“东奥台湾正名公投”成案并通过。

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