广西抓获销售劣质柴油嫌犯30人；每天走货150至300吨

广西壮族自治区公安厅治安总队和来宾市公安局7月24日联合召开新闻通报会，通报广西警方打掉一个涉及中国西南地区多个省市的非法经营成品油不法团伙，广西、广东、湖南、云南、贵州五省区展开统一收网行动，先后抓获涉案人员32名，涉案金额达1.5亿余元（人民币，下同，大约3000万新元）。

据《法制日报》报道，2017年12月以来，来宾市公安局治安支队在开展打击非法经营成品油违法犯罪专项行动中，陆续在来宾市辖区高速公路查获多辆无合法运输成品柴油手续或手续不齐全的重型罐式挂车，查扣成品柴油120余吨，经鉴定机构鉴定均为劣质成品柴油。

经进一步调查发现，该批成品柴油系合山市某新能源有限责任公司通过广东等地非法渠道购进走私成品柴油，经过简单的工艺进行脱色、调和、勾兑，并在未取得成品油零售、批发许可证、危险化学品经营许可证等合法资质的情况下，非法进行生产销售，涉及广西、湖南、云南、贵州、广东等地，涉案金额巨大。

2018年6月5日，在公安部、自治区公安厅的统一指挥协调下，专案组抽调市县两级公安机关精干警力，分成5个抓捕小组，分赴广西、广东、湖南、云南、贵州展开统一收网行动。

当天，共抓获犯罪嫌疑人30人，其中，广西抓捕组抓获覃某亮、庞某睿，广东韶关抓捕组抓获夏某武、关某伟，湖南抓捕组抓获曹某丁，云南抓捕组抓获陈某峰6名主要犯罪嫌疑人。

广西自治区公安厅治安总队政委伍晓阳分析说，非法经营者大多没有合法经营手续，油品储存、销售工具简陋，普遍设备陈旧老化，并多以室内或露天油罐储存油料为主，不符合现行国家要求的单层罐埋地设防渗漏池或是采用双层罐设计规范，无任何安全防范设备和措施，犹如一个个定时炸弹，安全隐患巨大，极易引发安全事故，严重威胁周边老百姓生命和财产安全。

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